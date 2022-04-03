Akyazı'da dev derbi! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 31. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Trabzonspor evinde teknik direktör değişimine giden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen ve evinde tam 390 gündür yenilmeyen bordo mavililer, Beşiktaş'ı da devirip serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni hocası Valerien Ismael ile ilk galibiyeti tatma peşinde olacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.