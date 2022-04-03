Abdullah Avcı: Şampiyon oluyoruz, bayrakları hazırlasınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçını yorumladı. İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Şampiyon oluyoruz zaten. Resmileşmesini bekliyoruz" dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;



Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon



Maça yakışır bir mücadele oldu



Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu



Kutlamalara başlasınlar



Hedeflerine artık çok yaklaştıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

