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TFF yeni sezon planlamasını açıkladı!

TFF, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 5 Ağustos 2022'de başlayıp ve 28 Mayıs 2023'te sona ereceğini açıkladı.

Ekleme: 29.04.2022 - 12:44 Güncelleme: 29.04.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
TFF, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 5 Ağustos 2022'de başlayıp ve 28 Mayıs 2023'te sona ereceğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF yeni sezon planlamasını açıkladı!

YENİ SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ 5 AĞUSTOS

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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