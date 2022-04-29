Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da kongre iptal edildi...

İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. Metin Öztürk ilk açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Üst Mahkeme, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir isteminin devamına karar verdi.



"BUNUN ARKASINDA PLANLI BİR KÖTÜLÜK VAR"



A Spor canlı yayınına bağlanan Metin Öztürk karara çok sert tepki gösterdi. Metin Öztürk, "Bunun arkasında planlı bir kötülük var. Amerika'dan ve Avrupa'dan gelenler var. Yazıktır. 100 bin liralık bir tedbir kararı verilmiş. Birileri 100 bin lira ile galatasaray'ın geleceğine karar veriyor."



"BURAK ELMAS'IN ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMASI GEREKİYOR"



"Burak Elmas'ın bir an önce çıkıp açıklaması gerekiyor. Seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Biz yarın lisenin bahçesinde seçim varmış gibi orada olacağız."



METİN ÖZTÜRK: "YAZIKLAR OLSUN KALIBINZA"



Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'ün mahkeme kararı sonrası açıklama yaptı: Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza.



Galatasaray'da seçim endişesi devam ederken, Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar!" açıklamasını yapmıştı.



Sosyal medya hesabından paylaşımlarında devam eden Ziyal, sözlerinin ardından şunları yazdı: "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile, 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı… Galatasaray bu seçimi yapmalı!"



ÖZTÜRK: "UMARIM ARAMIZDA BÖYLE BİR AHLAKSIZ YOKTUR"



Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ise İbrahim Ziyal'ın paylaşımına cevap verdi. Öztürk, "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur." diyerek seçimin iptali konusuna sert bir dille değindi.