Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe, ligin 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.



Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir.