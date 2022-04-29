Fenerbahçe 3 golle 3 puanı aldı! Kanarya'dan üst üste 7. galibiyet...

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimler, Rossi, Serdar Dursun ve Zajc oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 68 yapmayı başardı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'de bu sezon son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi başardı.



Ligin kritik haftalarından birinde oynanan Gaziantep FK maçından galibiyetle çıkan sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-2'lik sonuçla ayrıldı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimler, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Miha Zajc oldu. Bu sezon Kadıköy'de ilk golünü atan Rossi, Fenerbahçe formasıyla da 6. golünü kaydetti.



Takımının maçtaki ikinci golünü atan Serdar Dursun ise ligde 14 gole ulaştı ve gol krallığındaki iddiasını sürdürdü.



İsmail Kartal ile birlikte formunu yükselten Slovenyalı orta saha Miha Zajc, ligde 9. golünü atmayı başardı.



Gaziantep ise Sagal ve Maxim kaydetti. Maxim'in golü, 90+7'de penaltıdan geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 68 yapmayı başardı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde üst üste 7. maçını kazandı.