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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine hazırlanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçları için UEFA harekete geçti. Maçların aynı hafta tek şehirde oynanması planlanıyor.

Ekleme: 28.04.2022 - 13:22 Güncelleme: 28.04.2022 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği geliyor.

İngiliz gazetesi The Times'ta yer alan habere göre; UEFA, çift maç sistemiyle oynanan yarı finalleri kaldırarak, yarı final ve final mücadelelerinin aynı şehirde gerçekleştirileceği bir 'futbol haftası' düzenlemeyi hedefliyor.

Plan çerçevesinde çift maçlı yarı final mücadelesi kaldırılacak ve tek maçlı sisteme geçilecek. Ayrıca grup aşamasında 6 yerine 10 maç oynanması öngörülürken, yarı final ikinci maçlarının kaldırılmasının fikstür sıkışıklığını azaltacağı düşünülüyor.

2024-25 sezonunda başlaması planlanıyor
Avrupa basketbolunda EuroLeague'de uygulanan Final Four sistemine benzetilen plan, 2024/25 sezonunda hayata geçirilmesi düşünülüyor. Haberde yer alan iddialara göre Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) bu fikri desteklemeye hazırlanıyor. UEFA ise henüz bir karar verilmediği konusunda ısrar ediyor.
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