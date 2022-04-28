İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor. Sezon sonuna yaklaşırken Inter ve Milan arasındaki kıyasıya mücadele, şiddetini arttırmaya devam ediyor.Serie A'nın 20. haftasında oynanması gerekirken Kovid-19 sebebiyle yapılamayan üç erteleme müsabakası bugün oynandı. Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter, Bologna'ya konuk oldu. Bu maç, Inter'in adeta yıkıldığı maç oldu.Karşılaşmadan galip ayrılması halinde eksik maçını tamamlayarak Milan'ın üstüne yerleşecek olan Inter, bu fırsatı ayağının tersiyle itti.Renato Dall'Ara Stadı'ndaki maçın hemen başında konuk ekip, Ivan Perisic'in 3. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.Ev sahibi takım, bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.Serie A'da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu'nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…Mücadelenin ikinci yarısında Inter, gol için yüklense de golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. 81. dakikada Nicola Sansone, Bologna'yı skorda üstün duruma getiren golü attı: 2-1.Serie A'da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu'nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…Bologna, Inter'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı aldı. Bologna, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı.Serie A'da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu'nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…Inter ise şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ve liderlik koltuğunu ele geçirme fırsatını da değerlendirmemiş oldu. Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.Serie A'da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu'nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…Inter'in 24 yaşındaki Rumen kalecisi Ionut Radu, bu sezon ilk kez Bologna maçıyla birlikte takımının kalesini korudu.Şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir maçta sahne alan Ionut Radu, yaptığı hatayla Inter'in şansını zora soktu.81. dakikadaki pozisyonda, savunmanın geri pasında topu uzaklaştırmak isteyen Radu, topa doğru hamle yaptı ancak ayağının altında kaçırdı.Inter'in sahadan mağlup ayrılmasına neden olan hatayı yapan Radu, şampiyonluk şansının zora girdiğinin farkındaydı.Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamayan Rumen kaleciyi, takım arkadaşları teselli etti.