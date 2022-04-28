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Beyaz Gazete
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Galatasaray kulislerinden şok iddia! Seçim iptal mi oluyor?

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da başkanlık seçimleri ile ilgili flaş bir iddia geldi. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ziyal'in bugün Twitter üzerinden yazdığı mesajda, “Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar” ifadelerini kullanması seçim iptal mi sorusunu akıllara getirdi.

Ekleme: 28.04.2022 - 15:07 Güncelleme: 28.04.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü genel kurul için geri sayım yaparken kulislerde şok bir iddia konuşulmaya başlandı.

İddialara göre genel kurulun iptal edilmesi için hukuki bir başvuru yapıldı ve yarın İddialara göre genel kurulun iptal edilmesi için hukuki bir başvuru yapıldı ve yarın Galatasaray'da herkesi şok edecek bir karar çıkabilir. Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Ziyal bugün Twitter üzerinden yazdığı mesajda, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar" ifadesini kullandı.

Bu mesaj üzerine başkan adaylarından Metin Öztürk, "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur" yanıtını verdi.

Yine genel kurul üyelerinden Yasin Çakmak ortaya çıkan iddialar sonrasında, "Galatasaray'ın seçimini son günde engellemeye çalışan her kim olursa olsun bunun bir bedeli olur. Bu konuda camiada ciddi bir kenetlenme varken Galatasaray'ı test etmek akıl karı bir iş değil, umarım kimse bunu denemez" ifadesini kullandı.

Üst üste atılan bu mesajlar cumartesi günkü seçim öncesi Galatasaray'da büyük bir endişeye neden oldu. Gün içinde ve yarın yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
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