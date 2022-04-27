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Yılın bombası! Fenerbahçe için Milan'ı reddetti!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktör arayışlarının yanı sıra, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de çok flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler İtalyan golcüyü gündemine alırken, yıldız oyuncu Fenerbahçe için İtalyan devi Milan'ı reddetti. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Yılın bombası! Fenerbahçe için Milan'ı reddetti!
Ekleme: 27.04.2022 - 16:01 Güncelleme: 27.04.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Sarı lacivertliler İtalyan golcüyü gündemine alırken, yıldız oyuncu Fenerbahçe için İtalyan devi Milan'ı reddetti. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktör arayışlarının yanı sıra, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de çok flaş gelişmeler yaşanıyor...

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocasıyla yoluna devam edecek olan sarı lacivertlilerde yeni transferler için de girişimler başladı.

Yılın bombası! Fenerbahçe için Milan'ı reddetti!

Yeni sezon için Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti.,

Son dakika: Yılın bombası! Fenerbahçe için Milan’ı reddetti. Portekizli teknik adamdan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Jorge Jesus görüşmeyi doğrularken, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullandı. Kanarya'da yeni hoca için girişimler devam ederken, bir yandan da transferle ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Torino'nun İtalyan santrforu Andrea Belotti'yi gündemine almıştı.

Yılın bombası! Fenerbahçe için Milan'ı reddetti!

MILAN TRANSFERDE RAKİP

Fenerbahçe 'nin önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği Torino'nun İtalyan santrforu Andrea Belotti'de en büyük engelin Milan kulübü olduğu bildirildi. Milan'ın İtalyan santrforun Torino ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ocak ayından beri kendisine ilgili olduğu ifade edildi.

Ancak Beltotti'nin istediği yıllık 4 milyon Euro ücreti Milan'ın da karşılamadığı gelen haberler arasında. Belotti'nin menajeri, Fenerbahçeli kurmaylarla yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 4 milyon Euro garanti para istemiş, imza parasının istendiği de ifade edilmişti.

Fenerbahçe, yıllık 4 milyon Euro'yu verir, imza parasını da biraz yüksek tutarsa Belotti'nin çubuklu formayı giymesinin en meselesi olacağı fakat Fenerbahçeli kurmayların meseleyi en az maliyetle çözme taraftarı olduğu da belirtiliyor.
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