Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması! 'Anlaşma...'

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Jorge Jesus'tan flaş bir açıklama geldi. Jesus görüşmeleri doğrularken, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Jorge Jesus'tan flaş bir açıklama geldi.



Jesus görüşmeleri doğrularken, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullandı.



7 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ



67 yaşındaki teknik adam yıllık 7 milyon Euro, yardımcılarıyla birlikte toplam 10 milyon Euro (yaklaşık 160 milyon TL) ücret talep etti. Kontratın süresini ise 3 yıl olarak belirledi. Bu nokta halen pazarlık aşamasında.



ANLAŞMA YOK



Sarı-lacivertli cephe ısrarla "Anlaşma yok, karar mayıs başında verilecek" dese de Başkan Koç'u yakından tanıyanlar, Jesus ile yenen ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemeğin fotoğraflarının basına verilmesinden yola çıkarak, "Anlaşma olmasaydı, başkan o fotoğrafları vermezdi" yorumu yapıyor.



ESKİ RAKİP



Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan deneyimli teknik adam, 4 aydır boşta. Jesus 2013'te Benfica ile Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve Kadıköy'deki atmosferden çok etkilenmişti.



