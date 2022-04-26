Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!

EXXEN, bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz şekilde yayınlayacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid maçıyla başlayacak.



Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de mücadele, Exxen'den yayınlanacak.



Maç ücretsiz yayınlanacak!



EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.



Muhtemel 11'ler



Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.