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Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!

EXXEN, bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz şekilde yayınlayacağını açıkladı.

Ekleme: 26.04.2022 - 13:10 Güncelleme: 26.04.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid maçıyla başlayacak.

Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de mücadele, Exxen'den yayınlanacak.

Maç ücretsiz yayınlanacak!

EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
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