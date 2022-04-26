Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!
EXXEN, bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz şekilde yayınlayacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid maçıyla başlayacak.
Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de mücadele, Exxen'den yayınlanacak.
Maç ücretsiz yayınlanacak!
EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de mücadele, Exxen'den yayınlanacak.
Maç ücretsiz yayınlanacak!
EXXEN, bu akşam oynanacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasını ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.