Göztepe’nin yeni sahibi belli oldu! Roman Abramovich derken…

Türk futbolunun köklü takımlarından Göztepe, Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi, 2016-2017 sezonunda yeniden yükseldiği Süper Lig'den 4 sezon sonra bir alt lige düştü. Göztepe'nin küme düşmesiyle birlikte tüm gözler kulübün devir teslim işlemlerine çevrildi. Bir dönem Roman Abramovich'in de satın alacağı iddia edilen Göztepe'nin yeni sahipleri de ortaya çıktı.

2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, bu sezonun 34. haftasında küme düştü.



Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Göztepe, bitime 4 hafta kala taraftarlarını derinden üzdü.



SÜPER LİG'E 6. VEDA



En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'den düşen Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.



Ligin kurulmasından 1976-1977'ye kadar aralıksız olarak ligde mücadele eden Göztepe, Süper Lig'e daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda etmişti.



Süper Lig'den 6. kez düşen Göztepe, Süper Lig'deki son 4 maçında Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.



GÖZLER DEVİR İŞLEMLERİNE ÇEVRİLDİ



Göztepe'de uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Mehmet Sepil, aynı zamanda kulübün hisselerinin çoğunluğunu da bulunduruyordu.



Geçtiğimiz ay, başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Sepil, kulübün satışı için görüşmelere başladı.



Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.



Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelen Ankersen, Gürsel Aksel Stadı'nı ve kulübün tesislerini ziyaret etmişti.



Danimarkalı iş insanı, sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti.



Devir işlemlerinin sürdüğü bu dönemde Rasmus Ankersen'in tekrar Türkiye'ye geleceği iddia edildi.



3 FARKLI KULÜBÜN YÖNETİMİNDE



Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, futbola olan ilgisi nedeniyle kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle 3 farklı kulübün yönetiminde yer alıyor.



Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi.



Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi.



ABRAMOVICH İDDİA EDİLMİŞTİ



Mehmet Sepil, geçtiğimiz aylarda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.



Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme gelmişti.



Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama gelmiş ve böyle bir anlaşmanın olmayacağı ifade edilmişti.