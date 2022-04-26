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Galatasaray'da zenginlik sesleri! 1.5 milyar lira geliyor!

Galatasaray'da tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adayların Metin Öztürk, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Riva'dan 1.5 milyar liralık gelir beklediğini ifade eden Öztürk, "Riva'dan gelecek gelirlerin farklı bir modelle çalışmalarını yaptık. Tabii genel kurulun onayına sunacağız. Oradan 1.5 milyarlık gelir bekliyoruz." dedi.

Galatasaray'da zenginlik sesleri! 1.5 milyar lira geliyor!
Ekleme: 26.04.2022 - 09:57 Güncelleme: 26.04.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk'ün kulüp televizyonuna konuştu. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum hakkında bilgi veren Öztürk flaş ifadeler kullandı.

Riva'dan 1,5 milyar liralık gelir bekliyoruz
Metin Öztürk mali açıdan kaynağını, 'Selahattin başkanımız Riva'yı tesis edemese ekonomik sorunumuz daha büyük olurdu. Kemerburgaz'a geçemediğimiz ortamda Mustafa Cengiz başkanımız büyük özveriyle Ankara'ya gidip gelip Florya'yı ayıramamış olsaydı bugün antrenman yapılacak yer olmazdı. Biz gayrimenkul tarafında açıkçası satan değil, geliştiren, büyüten tarafta olacağız. Bugün iyi yönetemezseniz, koca Florya'yı satsanız 1 yıllık futbolcu giderini ancak karşılarsınız. Riva'dan gelecek gelirlerin farklı bir modelle çalışmalarını yaptık. Tabii genel kurulun onayına sunacağız. Oradan 1.5 milyarlık gelir bekliyoruz.' şeklinde açıkladı.

Galatasaray'da zenginlik sesleri! 1.5 milyar lira geliyor!

'Gomis ve Falcao transferinde paraları çar çur ettik'
Transferde önemli olanın yatırımı doğru yapmak olduğunu vurgulayan Galatasaray Başkan Adayı, 'Gomis ve Falcao transferinde paraları çar çur ettik. Ama bir tarafta da Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Bir başkası mesela geçen sezon biz bir gol averajla 2. olduk. Madem Belhanda'nın parasını ödedik 4-5 maç kalsa daha iyi olur muydu. Oğulcan için o kadar (1.2 milyon Euro) para verdik ama adamı niye oynatamadık. Sonuçta biz parayı verdik. O gün yönetimimiz ne diyorsa ben onların arkasında dururum. Bütçeyi aşacaksak şampiyonluk hedefi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önemli olan burada hedefinizden şaşmadan, 4. yıldızın 5. yıldıza gelmesinden bahsetmiyorum. Stat isim sponsorundan forma satışına kadar her şeyi etkiliyor. Futbol iyiyse diğer branşları da çeviriyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Bu sene geçen yıla göre eksi 1 milyar tl ile ile başlıyoruz'
Kulüp olarak Emlak Konut'a ödemeleri gereken 300 milyon liralık emlak borç olduğunu ifade eden Öztürk, 'Bu sene geçen yıla göre eksi 1 milyar TL ile başlıyoruz. Geçen sene biliyorsunuz bir banka ödememiz yoktu, bu sene 250 milyon lira bankalar birliği ödememiz var. 500 milyon kaybımız var. 10-12 milyon Euro futbolcu ödemesi var gençleştirme içerisinde. Yayın ihalesini herkes takip ediyor. 4-5 sene önce 500 milyon olan ihale şimdi 150 milyon Dolar'a geldi. Oradan da gelirlerimiz azalıyor. İyimser olarak 600 milyon lira, kötümser olarak 1 milyar lira açığımız var.' şeklinde konuştu.
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