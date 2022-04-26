  • USD: 14,77 - 14,79
  • EURO: 15,78 - 15,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de Jesus'a doğru adım adım!

Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışları mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-lacivertliler yeni hocasını açıklamak için gün sayıyor. Yönetim, Portekiz'de dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile görüşme yaptı. Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen dev zirvenin görüntüleri ortaya çıktı ve Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi.

Ekleme: 26.04.2022 - 11:32 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışları mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-lacivertliler yeni hocasını açıklamak için gün sayıyor. Yönetim, Portekiz'de dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile görüşme yaptı. Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen dev zirvenin görüntüleri ortaya çıktı ve Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe'de, gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin detayları da belli oldu.

LİZBON'DA DEV GÖRÜŞME YAPILDI!
Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Lizbon şehrinde Jorge Jesus'la bire bir görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.

YAPILAN GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ!
Milliyet'in edindiği bilgilere göre taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç'un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.

JORGE JESUS FENERBAHÇE'NİN PROJESİNİ BEĞENDİ!
Jorge Jesus'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik direktörün Suudi Arabistan ve Katar'dan da bazı teklifler aldığı ancak Fenerbahçe'nin projesinin kendisi açısından cezbedici durduğu bildirildi. Tarafların yakın zamanda bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ ETMEYE BAŞLADI!
Öte yandan Jorge Jesus'un teknik ekibiyle beraber yeniden toplanarak çalışmalarına başladığı vurgulandı. Fenerbahçe ile görüşmelerin son aşamaya gelmesinden dolayı Jesus ile ekibinin sarı-lacivertli takımın mevcut durumuyla alakalı analiz ve araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Aralık ayından bu yana teknik direktör çalışmalarını detaylı bir şekilde yürüten Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerini ön plana almıştı. Son günlerde ise Jorge Jesus ismi bir adım öne çıkmıştı. Lizbon'daki toplantının ardından Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'ye en yakın isim olduğu netleşti.



CUMHURBAŞKANI İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İSİM
Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya gelen Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha vardı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmelerde tarafların yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın Jorge Jesus ile olan yakın diyaloğu Portekiz'de yakından biliniyor.

Hatta 2019 yılında ülke tarihinde çok önemli bir yeri olan 'Prens Henry Nişanı' bizzat Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından başarılı teknik direktöre takdim edilmişti. Marcelo Rebelo de Sousa, "Portekiz'i Avrupa'ya tanıtan, yurt dışında en iyi şekilde temsil eden gurur duyduğumuz bir isim Jorge Jesus" açıklamasını yapmıştı.
Maske yasağı tamamen kalktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Toplu taşıma ve hastane detayı...
Heybeliada'da İSKİ'ye ait deniz deşarj hattı patladı! Lağım suyu deniz yüzeyine çıktı!
İBB'nin burs verdiği 'üniversiteli genç kız' Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibinden çıktı
CHP'li Meclis üyesinin başörtülü hekime hakaretine beraat! 'Kafandaki şu şey varken sana nasıl güveneyim...'
Yeni metrobüsler nerede? CHP'li İBB'nin metrobüsleri vatandaşı çileden çıkarttı!
Mustafa Varank, milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi!
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ile ilgili sürpriz açıklama: Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik telefon görüşmesi! Kremlin'den açıklama...
İmamoğlu'nun 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'a övgüler dizdiği açıklamaları gündem oldu
Kavala Kararı sonrası Metin Uca'dan Türk yargısına skandal tehdit!
Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Pilot Furkan Otkum’un dayısı açıkladı!
CHP'li belediye milyonlar akıtmıştı: Açıldığı gibi kapandı
Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli
Devlet Bahçeli'den HDP'nin 1915 teklifine sert tepki!
Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
Halk TV sunucusu Şirin Payzin Kavala kararına tepkili: Avrupa'ya Türkiye için yaptırım çağrısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez
ABD'li yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çeviriyor! 'Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inanç arttı'
İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
Can Ataklı'ya anket şoku! Umduğunu bulamadı!
İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Anlaşma sağlandı! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pateniyle otobüse tutunmak isteyen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı