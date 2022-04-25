  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 15,83 - 15,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor-Antalyaspor maçının biletleri 5 dakikada tükendi!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti.

Ekleme: 25.04.2022 - 15:09 Güncelleme: 25.04.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.

Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü. Bu arada, Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.
Suriye'de PKK-YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız
İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
Çin'den kan donduran görüntüler! Marketler bomboş, insanlar adeta kafese alındı!
Dolandırıcılıktan tutuklandı! Bakanlıktan CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney hakkında flaş karar
İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte
Şahan Gökbakar'ın 'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına videolu yanıt: Gel de gör hepsi yalan işte bu gerçek
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin yakalanma anı
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor
İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!
Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı!

Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı!

Kendisini öldürmek isteyen kocasının adını kanıyla yazmıştı: Cani koca hakkında karar verildi!

Kendisini öldürmek isteyen kocasının adını kanıyla yazmıştı: Cani koca hakkında karar verildi!

Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi!

Araç sahipleri dikkat! Çok konuşulacak trafik sigortası kararı geldi!

Mersin'deki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Mersin'deki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Bu illerde evi olanlara piyango vurdu! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçuşa geçti! Kiralar yüzde 300 arttı

Bu illerde evi olanlara piyango vurdu! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçuşa geçti! Kiralar yüzde 300 arttı

Sapıktan 14 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar: Bir tane at 50 lira bırakayım!

Sapıktan 14 yaşındaki kıza iğrenç mesajlar: Bir tane at 50 lira bırakayım!