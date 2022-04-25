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Beşiktaş evinde dağıldı! Kasımpaşa'dan farklı galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu ve son 7 maçta tek galibiyette kaldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka (2) ve Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Beşiktaş evinde dağıldı! Kasımpaşa'dan farklı galibiyet
Ekleme: 25.04.2022 - 22:35 Güncelleme: 25.04.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 28' ve 82'de Jackson Muleka ve 45+1'de Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Bu sonuçla son 7 maçta sadece 1 kez kazanan Beşiktaş 51 puanda kaldı. Ligde son 7 maçta 6. galibiyetini alan Kasımpaşa ise 47 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

GOL! 28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

GOL! 45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL! 82' Kasımpaşa, Muleka'nın golüyle 3-0 öne geçti.

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