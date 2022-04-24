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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Yeni takımı belli oldu

30 Nisan'da yeni başkanını seçecek Galatasaray'dan yeni sezon öncesi son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere... Yıldız futbolcunun 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağı yeni takımı belli oldu. Bu arada Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e isyan etti.

Ekleme: 24.04.2022 - 11:33 Güncelleme: 24.04.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan'da yeni başkanını seçecek Galatasaray'dan yeni sezon öncesi son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere... Yıldız futbolcunun 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olacağı yeni takımı belli oldu. Bu arada Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e isyan etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçının kadrosunu belirlerken altyapıdan genç oyunculara yine yer vermedi.

İspanyol hocanın, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı da İzmir'e götürmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde hiçbir iddiası olmamasına rağmen Torrent'in son haftalarda gençlere şans tanımaması taraftarları kızdırdı.

Futbolseverler sosyal medyadan, "Gençler şimdi oynamayacaksa ne zaman forma giyecek", "Sezon sonunda gidecek olan Torrent, G.Saray'ın geleceğini değil kendini düşünüyor" yorumlarını yaptılar.

FLORYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU

Bu arada Sarı-Kırmızılı takımda dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden çocuklara armağanlar verirken hatıra fotoğrafı da çektirildi.

TORRENT GÜL DAĞITTI!

Domenec Torrent için dün özel bir gündü. Katalanların bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla deneyimli çalıştırıcı idman öncesinde Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Katalanlar St. Jordi gününde adet olduğu üzere eşlerine ve çevrelerindeki kadınlara gül dağıtıyor.

CICALDAU, SAMPDORIA'YA TRANSFER OLUYOR

Öte yandan sezon başında Romanya ekibi U. Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Serie A yolcusu...

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Sampdoria ısrarını sürdürürken, Çizme basınına göre sezon sonunda G.Saray ile masaya oturulacak.

Romanya Milli Takımı forması da giyen Cicaldau için Cenova ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu bedele G.Saray da sıcak bakıyor.

Fakat G.Saray cephesi bir sonraki satıştan pay ve oynama bonuslarını da ekleyerek 24 yaşındaki oyuncudan daha fazla bir kazanç istiyor.

24 yaşındaki Rumen yıldız bu sezon ligde 29 maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.
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