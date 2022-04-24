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Altay- Galatasaray maçında 11'ler belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 24.04.2022 - 19:11 Güncelleme: 24.04.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.

GALATASARAY: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis.

Ligde küme düşme hattında bulunan Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

FEGHOULİ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Altay maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.
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