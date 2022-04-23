Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. 1-1 biten mücadele sonrasında Göztepe, TFF 1. Lig'e düştü.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip; 90+2'de Jahovic ile öne geçti ancak Gaziantep FK, 90+6'da Figueiredo ile eşitliği sağladı.



Bu sonucun ardından Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.