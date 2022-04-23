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Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten ortak karar

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi neredeyse kesinleşirken, iki başkan adayı da yeni hoca için ortak karar aldı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, yeni teknik direktör olarak Okan Buruk fikri üzerinde birleşti.

Ekleme: 23.04.2022 - 14:16 Güncelleme: 23.04.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da herkes yapılacak seçimi ve yeni teknik direktörü bekliyor. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yeni hoca için karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ismi ortaya atılsa da Antalyaspor kulübünden gelen sert açıklamalar doğrultusunda buz gibi bir hava esti.

İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün de aklında bu zorlu görev için Okan Buruk'u düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti.

Teknik kadroda ilk işine A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü olarak başlayan Okan Buruk; Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'de ise 1 numaradaydı.

Çalıştığı tüm takımlara yaptığı dokunuşlarla övgü toplayan Buruk, 2017-18'de kısıtlı bütçeyle Akhisar'da Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Başakşehir'de ise 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek büyük ses getirmişti. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Manchester United ve PSG gibi güçlü ekiplere karşı mücadele etmişti.
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