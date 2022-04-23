Fenerbahçe Avrupa’nın 5 büyük ligindeki liderleri performansıyla geride bıraktı! Son 10 maçtan 9 galibiyet

Fenerbahçe son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki liderleri performansıyla geride bıraktı

Sarı Kanarya, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçtan 9 galibiyet çıkartırken Avrupa'nın önemli takımlarından daha çok galibiyet serisi yakaladı. İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet çıkarttı. İngiltere Ligi lideri Manchester City ise son 10 maçta 6 kez kazandı.



İtalya Ligi'nde zirvede yer alan Milan da Manchester City gibi son 10 maçta 6 galibiyet elde etti. Almanya Ligi'nde üst üste şampiyonluklara imza atan Bayern Münih ise 10 maçta 7

galibiyet çıkarttı. Fransa Ligi lideri, yıldızlar topluluğu Paris Saint Germain ise 10 maçta 7 kez kazandı. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayarak taraftarını mutlu etmeyi başardı.



Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı-Lacivertliler'in başında 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman'dan bu yana tek sezonda üst üste 6+ galibiyet alan ilk

teknik direktör olmayı başardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon çalışacağı teknik adam merak ediliyor. Koç, bir yandan ünlü teknik adamlarla görüşmelerini sürdürüyor. Ancak İsmail Kartal'ın performansı kafasını karıştırıyor.