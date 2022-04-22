UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu!

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı takıma; bir sonraki Avrupa maçında 3 bin koltuk boş bırakma ve 20 bin Euro para cezası verdi.

Verilen cezaya göre; 20 bin Euro para cezası ve Doğu Tribünü'nden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.Söz konusu kısmı stadyum kapama cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşma devam ederken taraftarlar sahaya yabancı madde atmış ve zaman zaman oyunun durmasını sağlamıştı.