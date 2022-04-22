UEFA'dan Galatasaray'a ceza!Barcelona maçındaki olaylar pahalıya mal oldu!
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı takıma; bir sonraki Avrupa maçında 3 bin koltuk boş bırakma ve 20 bin Euro para cezası verdi.
Verilen cezaya göre; 20 bin Euro para cezası ve Doğu Tribünü'nden en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.
Söz konusu kısmı stadyum kapama cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.
Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşma devam ederken taraftarlar sahaya yabancı madde atmış ve zaman zaman oyunun durmasını sağlamıştı.
Söz konusu kısmı stadyum kapama cezası, 2 yıl içerisinde oynanacak ilk iç saha maçında geçerli olacak.
Galatasaray'ın Barcelona ile NEF Stadı'nda oynadığı karşılaşma devam ederken taraftarlar sahaya yabancı madde atmış ve zaman zaman oyunun durmasını sağlamıştı.