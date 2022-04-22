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Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe yönetimine rest çekti!

Fenerbahçe'de 1 ayı aşkın süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'in, menajeri aracılığıyla yönetime rest çektiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, yönetime 'Kadro dışı kalamaz' maddesini hatırlattı.

Ekleme: 22.04.2022 - 15:28 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in durumu kaotik bir hal aldı. Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Erkut Söğüt, yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncusunun durumunu görüştü.

Başkan Ali Koç'un katılmadığı görüşmede Söğüt'ün, Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatıp 'Bir an önce takıma dahil edilmeli ve çalışmalara başlamalı.' restini çektiği belirtildi.

Yıldız oyuncunun temsilcisinin, af çıkmaması durumunda sözleşmesindeki şartlar doğrultusunda yolların ayrılmasını talep ettiği de öğrenildi.

Mesut Özil kalmak istiyor
Söğüt'ün bu konuda bir kez de Koç ile görüşmesi bekleniyor.

Mesut'un Türkiye'de mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmak istediği için 'Kadro dışı bırakılamaz' maddesini kriz noktasına getirmediği belirtiliyor.

Deneyimli futbolcu, özel antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
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