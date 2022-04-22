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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Süper Lig’de 34. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Rizespor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi 11’ler belli oldu.

Ekleme: 22.04.2022 - 19:36 Güncelleme: 22.04.2022 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Çaykur Rizespor 3 puan için mücadele verecek.

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Osayi, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
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