Fenerbahçe zorlu Rizespor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Süper Lig’de 34. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Rizespor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi 11’ler belli oldu.

Süper Lig'de zorlu maçta Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ile küme düşme tehlikesi yaşayan Çaykur Rizespor 3 puan için mücadele verecek.



İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU



Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo



Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Osayi, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun