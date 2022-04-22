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Fenerbahçe’de Crespo şoku!

Fenerbahçe‘nin vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crespo, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrolün ardından Portekizli oyuncunun ayağında kırık tespit edildi.

Ekleme: 22.04.2022 - 23:47 Güncelleme: 22.04.2022 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe rahat oyunla farklı bir galibiyet alırken takımın vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crespo'dan kötü haber geldi.

Maçın 66. dakikasında sakatlanarak yerini Luiz Gustavo'ya bırakan Portekizli orta saha oyuncusu sedye ile kenara alındı. Ancak 25 yaşındaki oyuncu soyunma odasına alınmadan direkt olarak kontrol amacıyla ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü.

Yapılan ilk kontrolün ardından Crespo'nun ayağında kırık tespit edildiğini açıklayan Fenerbahçe Kulübü, “Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır” ifadelerini kullandı.
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