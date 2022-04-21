Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Sarı lacivertlilerde gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, bu isim büyük ölçüde netleşti.Başkan Ali Koç, hocalar ile yapılan görüşme sonrası kararını verdi. Peki; gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında kim olacak? İşte tüm detaylar...İsmail Kartal'ın gelişiyle çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Rossi, FB TV'ye konuştu. Oynadığında takıma en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Uruguaylı, 'Umarım oynamaya, takım da kazanmaya devam eder. Türkiye ile Uruguay'ın benzer özellikleri olduğu için adaptasyon sürecim çabuk bitti. Fenerbahçe'de elimden gelenin en iyisini yapıp formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum' dedi.Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai'nin çıkan omzu yerine takıldı. Fenerbahçeli oyuncunun kapsüllerindeki ödem nedeniyle gün gün kontrol edileceği, sakatlığının boyutuyla ilgili yakın takip yapılacağı bildirildi. Macar stoperin sahalardan ne kadar uzak kalacağı, kontroller sonucunda netleşecek.Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri sona ermek üzere. İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki orta sahanın menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelere başladığı kaydedildi.Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Söğüt, 'Şu anda bir gelişme yok. Ancak ben umutsuz değilim. Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Bazı görüşmeler için İstanbul'daydım. Yeni bir gelişme olursa bu açıklanır' dedi. Yıldız oyuncunun menajeri daha önce de Mesut Özil'in, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etmişti.S.Donetsk ile oynanan özel maçta Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut gibi gençleri sahaya süren F.Bahçe'de oyuncuların durumu umutları yeşertti. Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in yıldızlaştığı sezonda bir yandan şampiyonluk yarışı için tecrübeli futbolcuları kadroya katan yönetim, diğer yandan gençlere yatırım yapıyordu ancak rota gelecek vadedenlere döndü.Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Gelecek sezon...Kanarya, 18-25 yaş aralığında potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katıp parlatarak yüksek bonservis bedelleri elde etmeyi amaçlıyor. 18 yaş altındaki futbolcuları ise altyapıya kazandırıp önümüzdeki yıllar için 'keşfet, parlat, sat' felsefesi uygulanacak.Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler, bu sezon 10 maçta ter döktü. 3 gol-2 asist gerçekleştiren 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.Fenerbahçe'de oynayan en genç oyuncu (15 yıl 10 ay 27 gün) olarak tarihe geçen İsak Vural, 15 dakika görev yaptığı Shakhtar maçında 9 kez topla buluşarak yüzde 89'luk bir başarı sağladı.Ali koç seçildiği ilk gün kulübün mali olarak düzlüğe çıkması için 'üreten ve satan' haline gelmesi gerektiğini söylemişti. Bu misyonla kulübü yönettiler ama ilk kez bu sezon transferde daha doğru seçimler yaptılar. En önemli şansları İsmail Kartal gibi gençleri geliştiren bir teknik adamla çalışmaları oldu. 7+4 ile birlikte tüm kulüpler artık yetiştirmek zorundalar çünkü harcayacak paraları da kalmadı. Bu projenin lokomotifinin Fenerbahçe olması Türkiye'deki tüm takımları etkileyecek. Daha çok genç oyuncuyu sahalarda göreceğiz.Yakaladığı müthiş seri ile Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ikinci sıraya taşıyan teknik direktör İsmail Kartal, geçici olarak göreve geldiği takımın başında yeni sezonda da devam etme ihtimalini çok yükseltti.Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç'un hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde de İsmail Kartal ile çalışma fikrine yakınlaştığı öğrenildi.Alman teknik adam Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon Euro bütçe talep etmesi de Başkan Koç'u sıkıntıya sokarken, kadrosunu ve sistemini oturtan Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi.