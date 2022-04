Attığı mesajla herkesi ağlattı! En acı tesadüf, meğer Ronaldo...

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, geçtiğimiz gün doğum sırasında oğullarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Liverpool taraftarları ise ezeli rakipleri Manchester United ile karşılaştıkları maçın 7. dakikasında Ronaldo'ya destek vererek "You Will Never Walk Alone" bestesini söylemişti. Ronaldo'nun acı haberle ilgili paylaşımına gelen bir cevap ise herkesi ağlattı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, geçtiğimiz gün doğum sırasında oğullarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Liverpool taraftarları ise ezeli rakipleri Manchester United ile karşılaştıkları maçın 7. dakikasında Ronaldo'ya destek vererek "You Will Never Walk Alone" bestesini söylemişti. Ronaldo'nun acı haberle ilgili paylaşımına gelen bir cevap ise herkesi ağlattı. İşte son dakika haberinin detayları...Manchester United forması giyen dünyaca ünlü Portekiz futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün yeni doğan ikiz bebeklerinden birisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Dün antrenman sonrası fotoğraflanan Ronaldo, Liverpool taraftarının maç esnasında yaptığı destek tezahüratı için duygu dolu mesaj paylaştı."EN BÜYÜK ACIMIZ"Pazartesi günü oğullarını kaybeden Ronaldo ve Rodriguez çifti, sosyal medya üzerinden, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız.Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor.Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullanmışlardı.ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNGeçtiğimiz Salı günü evinde United ekibini ağırlayan Liverpool, maçın 7. dakikasında Cristiano Ronaldo'ya destek amaçlı, "You Will Never Walk Alone"(Asla Yalnız Yürümeyeceksin) tezahüratını yaptı.Ronaldo'ya ve sevgilisi Georgina Rodriguez'e büyük destekte bulunan Liverpool, Anfield'dan 4-0 galip ayrıldı.