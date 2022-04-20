  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ekleme: 20.04.2022 - 12:04 Güncelleme: 20.04.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

ALANYASPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı.

Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur'da Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirsporkarşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

KUPADA 4. RANDEVU

Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak.

Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan müsabakalarda Sivasspor 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi de 3 gol attı.

SİVASSPOR NASIL GELDİ?

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor mücadelesini 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.


Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler
Pençe-Kilit Harekatı'nda yeni görüntüler! Komandolar inlerini basıyor... Hulusi Akar'dan yeni açıklama...
PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız
Vatandaşlar İBB'nin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz
YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi
Bursa'da patlama! Terör saldırısını kim gerçekleştirdi? O örgütün izleri
Maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantı tarihi değişti! Bakan Koca açıkladı!
SİHA'ların başarısı Yunanları endişeye soktu! 'Türklerin var bizim niye yok'
Kuran-ı Kerim’e karşı düzenlenen alçak saldırıya büyük öfke!
Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a 99 gül hediyesi...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'milletvekili' yeğeni Ömer Öcalan'dan küstah açıklama: Türkiye'nin sonu geldi
6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Otel otoparkındaki şehit mezarını gören şaşkına dönüyor!
İsrail'den Başkan Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrası flaş Mescid-i Aksa kararı!
Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesi: Zap’ta 400 terörist köşeye sıkıştı!
Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
İstanbulda akılalmaz görüntüler! Taksici tartıştığı kadın turisti feci şekilde dövdü
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak 'Hrant Dink' sorusu: Bu görevi sana kim verdi?
WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor

WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor

e-Devlet'te yeni hizmet! Uzlaşma başvuruları e-devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet'te yeni hizmet! Uzlaşma başvuruları e-devlet'ten yapılabilecek

Gizemli virüs alarmı! Yayılmaya başladı

Gizemli virüs alarmı! Yayılmaya başladı

3 ilde tehlikeli boyutlara ulaştı! Ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi

3 ilde tehlikeli boyutlara ulaştı! Ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi

Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha!

Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...