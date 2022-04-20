Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.



ALANYASPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?



Alanyaspor, kupa macerasına 4. turdan başladı.



Bu turda Osmaniye FK'yı 6-0 ile geçen Alanya, 5. Tur'da Mardin 1969'u 5-0 yenerek tur atladı. Alanya ekibi, son 16 turunda ise Adana Demirsporkarşısında 4-2 galip gelerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.



SİVASSPOR'DA 3 EKSİK



Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Leke James ile Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.



KUPADA 4. RANDEVU



Sivasspor ile Alanyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupası'nda 4. kez birbirlerine rakip olacak.



Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kupada oynanan müsabakalarda Sivasspor 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Alanya temsilcisi de 3 gol attı.



SİVASSPOR NASIL GELDİ?



Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. Turda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda ise kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Bandırmaspor mücadelesini 4-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde Karagümrük'ü 1-0'la geçen Yiğido, yarı finale adını yazdırmayı başardı. Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.



MUHTEMEL 11'LER



ALANYASPOR: Serkan - Juanfran, Furkan, Awaziem, Efecan, Tayfur, Umut, Emre Akbaba, Novais, Candeias, Famara



SİVASSPOR: Ali Şaşal - Appindangoye, Ziya, Ahmet, Caner Osmanpaşa, Cofie, Kerem, Ulvestad, Gradel, Yatabare, Erdoğan



ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?



Alanyaspor - Sivasspor maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.



ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK



Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.





