Süper Lig'de Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor! 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Maç öncesi Fenerbahçe ve Kayserispor'un ilk 11'i belli oldu. Sakatlığını atlatan Attila Szalai yedekler arasında yer aldı. Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almamıştı.

Milli aradan sonra Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Dün açıklanan kamp kadrosunda Mesut Özil, Ozan Tufan, Tisserand ve Burak Kapacak yer almadı.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.



Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Szalai, Ferdi, Gustavo, Arda Güler, Nazım



Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic.



GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ 3 OYUNCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sarı kart sınırında olan isimler: İrfan Can Kahveci, Kim Min-Jae, Filip Novak



İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER



Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkaran Kayserispor (1B 3M), daha önceki yedi karşılaşmalık süreci tek yenilgiyle geçmişti (4G 2B).



Kayserispor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini gol atamadan kaybeden Fenerbahçe (1G), aynı sayıda yenilgiyi 2008-2018 yılları arasındaki süreçte almıştı (5G 2B 2M). Rakibini ziyaret ettiği son üç karşılaşmada da gol yiyen sarı-lacivertli ekip, bu rekabette üst üste dört deplasman maçını gole kapama yapmadan geçmedi.



Süper Lig'de oynadığı son dört maçı en az ikişer gol yiyerek kaybeden Kayserispor, bu şekilde daha uzun bir yenilgi serisini en son Nisan-Mayıs 2018 arasında yaşadı (5M). Son iki iç saha maçını puansız geçen Kayseri ekibi, Hikmet Karaman yönetiminde üst üste üç yenilgi almadı.