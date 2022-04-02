Galatasaray, Karagümrük karşısında golü erken buldu! Maçın başında penaltı kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra kornavirüs geçiren Sacha Boey maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray, maçın başında gelen penaltı kararının ardından Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra kornavirüs geçiren Sacha Boey maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray, maçın başında gelen penaltı kararının ardından Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.



CANLI | GALATASARAY 1-0 KARAGÜMRÜK



4' Bafetimbi Gomis (P)



İLK 11'LER BELLİ OLDU



GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.



KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic



