  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray, Karagümrük karşısında golü erken buldu! Maçın başında penaltı kararı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra kornavirüs geçiren Sacha Boey maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray, maçın başında gelen penaltı kararının ardından Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ekleme: 2.04.2022 - 20:43 Güncelleme: 2.04.2022 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra kornavirüs geçiren Sacha Boey maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray, maçın başında gelen penaltı kararının ardından Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.
Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

CANLI | GALATASARAY 1-0 KARAGÜMRÜK

4' Bafetimbi Gomis (P)

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Biraschi, Lukassen, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Jimmy Durmaz, Pesic

Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu paylaştı: İşte 2 Nisan covid-19 verileri!
Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale
Türk Savunma Sanayii Latin Amerika yolunda
Kritik şehir Irpin Rus ordusundan temizlenmişti: Son hali görüntülendi
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ramazan ayı paylaşımı
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor! Kanarya, Kayseri deplasmanını da rahat geçti...
Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!
Geri çekilen Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Sessizce işgal edecekler
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprüyü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
Ukrayna'daki Müslümanlar Ramazan için birbirlerine yardım ediyorlar
Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!
Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar
Bakan Akar'dan açıklamalar! Mariupol’den tahliyeler için gemi desteği verebiliriz
İYİ Parti'li küfürbaz Lütfü Türkkan 'hakaret' gerekçesiyle 10 bin TL tazminat ödeyecek
ABD Başkanı Biden tüm Müslümanların Ramazan Ayını kutladı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı anlattı! Dikkat çeken hız detayı
Tunç Soyer, Paris'te yaşayan PKK'lı profesör Ayşen Uysal'a maaş bağlamıştı! Skandal bir yıl daha sürecek
Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok

Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca uzatıldı

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi!

2022 Katar Dünya Kupası grup kuraları çekildi!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı