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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı!

Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı geldi. Mevcut itibariyle 30 Nisan'da yapılması kararlaştırılan seçim yapılamayacak. Peki yeni seçimin ne zaman olması gerekiyor? Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor mu?

Ekleme: 19.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 19.04.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
10. Asliye Mahkemesi, İstanbul Valiliği, Galatasaray için açtığı dava hakkında kararını verdi. Mahkeme, seçim ihtiyati için tedbir kararı verdi. Bu kararın ardından 30 Nisan'da yapılması kararlaştırılan Galatasaray Olağanüstü Seçim Gelen Kurulu yapılamayacak.

BURAK ELMAS'IN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR

Seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Yeni bir seçim kararı alınacak. Bu karardan sonra 45 gün içinde seçim yapılması gerekiyor.

Bilindiği üzere Burak Elmas yönetimini yapılan kongrede mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmemişti. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçime gideceği açıklanmış ve Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk resmi olarak adaylıklarını açıklamıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ USUZSÜZLÜK TESPİT ETMİŞTİ

İstanbul Valiliği, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda 'usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşımıştı. Valilik, Galatasaray Spor Kulübü'ne, olağan mali genel kurulun iptal edilmesi, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açmıştı.
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