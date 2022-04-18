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Beyaz Gazete
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Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, lig kupasının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşımda şampiyonluk sezonları içinde 2010-11 sezonunun olması da dikkat çekti.

Ekleme: 18.04.2022 - 13:29 Güncelleme: 18.04.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleden 1 puan alan bordo-mavililer, şampiyonluk için geri sayıma başladı.

Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Bordo-mavililer, son olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşımda; lig kupası ve daha önceki şampiyonluk sezonları yer aldı. Bu sezonlar içerisinde 2010-2011 sezonunun olması da oldukça dikkat çekti.

Paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki topladı.
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