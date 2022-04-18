Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı
Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, lig kupasının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşımda şampiyonluk sezonları içinde 2010-11 sezonunun olması da dikkat çekti.
Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleden 1 puan alan bordo-mavililer, şampiyonluk için geri sayıma başladı.
Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
Bordo-mavililer, son olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Yapılan paylaşımda; lig kupası ve daha önceki şampiyonluk sezonları yer aldı. Bu sezonlar içerisinde 2010-2011 sezonunun olması da oldukça dikkat çekti.
Paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki topladı.
Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.
Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
Bordo-mavililer, son olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Yapılan paylaşımda; lig kupası ve daha önceki şampiyonluk sezonları yer aldı. Bu sezonlar içerisinde 2010-2011 sezonunun olması da oldukça dikkat çekti.
Paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki topladı.