Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavililer, lig kupasının yer aldığı bir görsel paylaştı. Paylaşımda şampiyonluk sezonları içinde 2010-11 sezonunun olması da dikkat çekti.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleden 1 puan alan bordo-mavililer, şampiyonluk için geri sayıma başladı.



Kalan 5 maçında sadece 4 puan alması gereken Trabzonspor, kötü gidişatına rağmen daha önce aldığı puanlar sayesinde rahat nefes almaya devam ediyor.



Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi



Bordo-mavililer, son olarak sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.



Yapılan paylaşımda; lig kupası ve daha önceki şampiyonluk sezonları yer aldı. Bu sezonlar içerisinde 2010-2011 sezonunun olması da oldukça dikkat çekti.



Paylaşım, Fenerbahçeli taraftarlarca büyük tepki topladı.