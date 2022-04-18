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Beyaz Gazete
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MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu!

Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Ekleme: 18.04.2022 - 16:10 Güncelleme: 18.04.2022 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Ayrıntılar geliyor...
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