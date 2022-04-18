Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması! Hull City ile adı anılıyordu

Ünlü yapımcı ve Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, CNN Türk'e futbol gündemiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe kadro dışı bırakılan ve adı Hull City ile anılan Mesut Özil'le ilgili de konuştu.

Ünlü yapımcı ve Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, Hull City-Cardiff City maçını İngiltere'de takip etti.



Takımı sahadan 2-1 galip ayrılan Ilıcalı, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Son dönemlerin tartışmalı konusu hakemlerin görevden ihraç edilmelerine yönelik kararı desteklemediğini ifade eden Ilıcalı, Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda açıklamalarda bulundu.



'ÜZÜLEREK TAKİP ETTİM'



Elit hakemlerin liste dışı kalması ile ilgili olarak Acun Ilıcalı şöyle konuştu:"Biraz stresli bir dönemdeyiz. Bir kere maddi konularda belli sıkıntılar var. Takımlar biraz naklen yayın geliri ile bir stres altındalar. Onun dışında hakemlerimizin bu son dönemde başına gelen olayı açıkçası üzülerek takip ettim. Cüneyt Çakır başta olmak üzere hakemlerimizi gönülden destekliyorum. Benim gözümde Cüneyt Çakır gibi ülkemizi bu kadar önemli platformlarda temsil etmiş, bizi gururlandırmış, dünyanın konuştuğu bir hakemimizi bu şekilde yaklaşımla buluşturmamalıydık. Ben bu açıdan çok üzgünüm. Bunun telafi edilmesini bekliyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim Cüneyt Çakır'ın hakemliğinin gururunu yaşamış biriyim. Çok önemli ortamlarda bulundum, bu kadar üsrt düzey bir hakemimiz varken kalkıp sezonun ortasında böyle bir durum olması benim açımdan süper bir yanlış."



'NİHAT BAŞKAN PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDI'



Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifasını değerlendiren Ilıcalı, "Nihat başkanımıza buradan sevgiler. Psikolojik olarak yıprandı bence ve 'yeter artık' dedi gibi anlıyorum. Oraya yeni bir isim gelecek ama sanki bu sefer biraz futbol dünyasından birisi olsa ne mutlu olurum. Mesela Saffet Sancaklı gibi bir isim neden olmasın derim. Sevgili Hamit neden olmasın derim. Bu isimler beni mutlu eder. Biraz böyle futbol mantalitesine dönelim biraz. Çok böyle iş adamı tarafına değil de futbolsal tarafa gitsek de bir de onu denesek ne iyi olur" ifadelerini kullandı.



'MESUT ÖZİL TÜRKİYE'DE MUTLU'



Acun Ilıcalı, adı Hull City ile anılan ve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda da "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür" dedi.