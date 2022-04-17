Kupa Voley'de finalin adı: Fenerbahçe - Vakıfbank!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükseldi. Sarı-laciverliler finalde Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup eden Vakıfbank ile karşı karşıya geliyor.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final zamanı… VakıfBank ile Fenerbahçe Opet şampiyonluk için parkeye çıkıyor.



Guidetti'nin öğrencileri yarı finalde Türk Hava Yolları’nı 3-1 yenerek final biletini almıştı. Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit’e set vermeden kupanın bir kulbundan tutmuştu.



AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu olan takım, 2022-2023 sezonunda ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.