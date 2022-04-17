  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kupa Voley'de finalin adı: Fenerbahçe - Vakıfbank!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finale yükseldi. Sarı-laciverliler finalde Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup eden Vakıfbank ile karşı karşıya geliyor.

Ekleme: 17.04.2022 - 17:02 Güncelleme: 17.04.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final zamanı… VakıfBank ile Fenerbahçe Opet şampiyonluk için parkeye çıkıyor.

Guidetti'nin öğrencileri yarı finalde Türk Hava Yolları’nı 3-1 yenerek final biletini almıştı. Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit’e set vermeden kupanın bir kulbundan tutmuştu.

AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu olan takım, 2022-2023 sezonunda ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Fransız polisinden başörtülü kadınlara yol ortasında yumruklu saldırı: 'Buna yetkim var' savunması
Kupa Voley'de şampiyon Vakıfbank!
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki
CHP'li İBB giriş ücretine zam yaptı! Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'
Rusya açıkladı: Erdoğan istedi Mariupol'de camide mahsur kalan Türkler kurtarıldı
Yerli ve milli SİHA'lar ilham oluyor: Adına marşlar yazılan Bayraktar TB2 Fransa'nın radarında
Yunan gazeteci Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştı! ABD'li sözcü provokasyonu bozdu! Türkiye'yi övdükçe şekilden şekile girdi
Türkiye’den 320 bin düzensiz göçmen gönderildi!
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Sarıyer Kolağası Deresi 'bulaşıcı hastalık kaynağı': Mahalle sakinleri ve esnaf CHP'li İBB'ye tepkili
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
Fahiş fiyat ve stokçulukla dört koldan mücadele! Bu kurallara uymayanlar yanacak!
İETT kazaları bitmiyor! İETT otobüsü yolcu dolu minibüse çarptı!
Almanya'daki ekonomik kriz döneri de vurdu!
17 Nisan Pazar Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi
Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü: Fanatik Yahudilerden provokatif hareket
Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: Beş yaralı!
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

Meteoroloji uyardı: Afrika'dan çöl tozları geliyor!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunuldu.

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Türkiye Konya’daki işkenceyi konuşmuştu: Mimar Merve’ye cezaevinden çirkin teklif!

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth''in James Bond hamlesi! Herkesten gizlenen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Yargıtay'dan emsal karar! Eski sevgilisinin fotoğrafını izinsiz sosyal medyada paylaşan şimdi yandı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!