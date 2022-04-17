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Galatasaray'da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi sonrası yeni seçime gidilecek. Galatasaray'da yeni yönetim sonrası Domenec Torrent'in yerine yeni isim gelecek. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun görüştüğü hoca ortaya çıktı. Okan Buruk ve Nuri Şahin iddiaları sonrası ortaya çıkan o isim...

Ekleme: 17.04.2022 - 12:25 Güncelleme: 17.04.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratarak alt sıralarda yer alan Galatasaray 30 Nisan'da yeni bir seçime gidiyor. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi sportif başarısızlıklarla sonuçlandı.

YENİ YÖNETİM TORRENT İLE ÇALIŞMAYACAK

Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent de gösterdiği performansla eleştiri almaya devam ediyor. Seçim sonrası yeni gelecek yönetim yeni bir hocayla çalışacağını açıkladı.

Adaylardan Metin Öztürk, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışmak istediklerini dile getirdi. Metin Öztürk Nuri Şahin ve Okan Buruk sorularına yanıt vererek yeni hocayla ilgili ipuçları da verdi.

"OKAN BURUK DAHİL..."

Öztürk, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz." sözlerini konuşmasına ekledi. Yerli teknik adam adaylarından birinin Fatih Terim olup olmayacağı üzerine Öztürk, "Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor." cevabını verdi.

HOCA ADAYLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Son seçimde küçük bir farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun ise hoca adayları netleşmeye başladı. Yabancı bir hoca getirmek istediklerini dile getiren Hamamcoğlu'nun hoca adayları da ortaya çıktı.

GÖRÜŞÜLEN İSİM FRANCK HAİSE

Eşref Hamacıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basıyor. Prensipte anlaşma yapılan teknik adamın Lens'in başındaki Franck Haise olduğu ortaya çıktı.

'HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE SİSTEMİ OLMALI'

1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız hoca, sonrasında A takımın başına getirilirdi. Farklı oyun sistemlerini kullanması ile öne çıkıyor.

Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla Lens'i oynatan Haise, buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimsiyor.

"Her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır" diyen 51 yaşındaki hoca, Hamamcıoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede de bu sözlerinin altını çizdi. Hamamcıoğlu'nun ikinci adayı en son Lyon'u çalıştıran ve şu anda boşta olan Rudi Garcia.
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