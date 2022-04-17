Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın Giresunspor maçına başlayacağı ilk 11 belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 20:30'da Giresun'da oynanacak.
Siyah beyazlıların mücadeleye başlayacağı ilk 11 belli oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.
Karşılaşma saat 20:30'da Giresun'da oynanacak.
Siyah beyazlıların mücadeleye başlayacağı ilk 11 belli oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.