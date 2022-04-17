57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış iptal edildi!

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.KAYGAN ZEMİN SEBEBİYLE KAZA OLDUİstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25'inci kilometrede kaza yaptı.YARIŞ İPTAL EDİLDİBisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi.DÜNKÜ SONUÇLARA GÖRE MADALYA VERİLECEK57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Sporcular parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.ŞAMPİYON BELLİ OLDUKurallar gereği en son yapılan yarışın sonuçlara göre madalya verilecek. Buna göre Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.