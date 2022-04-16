Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Göztepe karşısında 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 33. haftasında son haftaların formda takımı Fenerbahçe, sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. Küme düşme hattında mücadele eden Göztepe, Fenerbahçe karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip ise kazanarak iyi formunu sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun



GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo