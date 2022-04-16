Fenerbahçe, Göztepe’yi rahat geçti! Galibiyet serisi 5 maça çıktı…

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk etti. Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe’yi 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde puanını 62 yaptı. 5. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada Arda Güler’in golleri, Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de 33. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırladı.



Ligde ikincilik mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Aziz ve Arda Güler kaydetti.



Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, 19. sırada 27 puanla kaldı.



TRİBÜNLERDEN ARDA GÜLER SESLERİ



Karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe'de ilk olarak topun başına Enner Valencia geldi.



Kadıköy'de tüm tribünler, Arda Güler'in adını seslenerek penaltıyı genç oyuncunun kullanmasını istedi.



Tezahüratlardan sonra topu Arda Güler'e bırakan Enner Valencia, taraftarından alkış alırken, genç oyuncu da topu ağları göndermeyi başardı.



