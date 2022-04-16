A Millli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman imzayı attı! İşte ilk sözleri...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. İmzayı atan Ataman, "İzleyenlerin 'Bu takım benim takımım diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz. NBA'de, Euroleague'de çok önemli oyuncularımız var. Dünyada ülkemizi temsil etmek çok önemli evet ama Ay-Yıldız bayrağı teslim etmek de bizim için çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi.



İşte imzayı atan Ataman'ın ilk sözleri:



İzleyenlerin 'Bu takım benim takımım diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz. NBA'de, Euroleague'de çok önemli oyuncularımız var. Dünyada ülkemizi temsil etmek çok önemli evet ama Ay-Yıldız bayrağı teslim etmek de bizim için çok büyük bir sorumluluk.



Beni tanıyanlar bilir iddialı bir insanım. Avrupa'da madalya almak için tüm oyuncularımızı milli takıma bekliyorum.



Bu kadroya çok güveniyorum, çok iyi oyuncularımız var. Artık bu jenerasyonun en iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak. Bu kadro buna layık.



Euroleague ile milli takım maçlarının çakışması basketbola ciddi zarar verdi. Hiçbir spor dalında böyle bir çelişki yok. Euroleague ile FIBA'nın buna çözüm bulacağını düşünüyorum.



Oyuncular ve teknik kadronun kim olursa olsun milli takıma büyük heyecanla geldiklerini biliyorum. Burada isimler önemli değil. Bugüne kadar çok büyük isimler görev yaptı. Oyuncularla uyum içinde büyük bir hedef için çalışacağımızı düşünüyorum.



Birinci yardımcım Hakan Demir, ikinci yardımcım ise Ender Arslan olacak. Mehmet Okur görevine devam edecek. Kadroyu oluştururken tecrübeli ve kapasiteli bir ekip yapmaya çalıştık. Onlara güveniyorum.



Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:



Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz.



Türk basketboluna değer katmayı ilke edinmiş değerli büyüğüm Sayın Tuncay Özilhan'a da bu süreçte gösterdiği iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum.



Biz yönetimsel olarak hocamıza, kuracağı ekibine, oyunculara her zaman desteğimizi sürdürmüşüzdür. Kendilerine başarılar diliyoruz.



Sözleşmemiz 2024'un Ağustos'una kadar yani Olimpiyatlar'ın sonuna kadar. Hocamızın madalya hedefi bizi gerçekten çok mutlu etti. O yüzden kontratımızı bu tarihe kadar yaptık.