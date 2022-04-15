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Fırtına'da puan kayıpları sürüyor! Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'e takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve ligde kazanamama serisi 4 maça çıktı. Bordo-mavililerin golünü Vitor Hugo atarken Fatih Karagümrük'ün golünü ise Lucas Biglia kaydetti.

Fırtına'da puan kayıpları sürüyor! Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'e takıldı
Ekleme: 15.04.2022 - 22:36 Güncelleme: 15.04.2022 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmaken maç 1-1 berabere bitti. Fatih Karagümrük, 45+4'de Lucas Biglia'nın harika frikik golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 58'de Vitor Hugo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla ligde çıktığı son 4 maçı da kazanamayan ve son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 47 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç oyuncunun yerine Yusuf Erdoğan oyuna girdi.

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45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

54' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Bruno Peres, karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı attı.

GOL! 58' Trabzonspor, Vitor Hugo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

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