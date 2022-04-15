Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldığını açıkladı!

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığını ve Uruguaylı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödediğini açıkladı

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığını ve Uruguaylı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



5.5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS



Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama: 2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.



3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI



Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.