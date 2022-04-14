Şampiyonlar Ligi'nde gecenin galibi İngilizler! Yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları devam ediyor.İngiliz ekibi Manchester City, konuk olduğu İspanyol rakibi Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı.İlk maçı evinde 1-0 kazanan İngiliz takımı, çeyrek finale yükselen taraf oldu.Karşılaşmada Atletico Madrid oyuncu Felipe, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Manchester City, yarı finalde bir başka İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.İngiliz ekibi Liverpool, sahasında ağırladığı İspanyol rakibi Benfica ile adeta gol düellosuna dönüşen karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.İlk maçı 3-1 kazanan İngiliz takımı, bu skorla yarı finale yükselen taraf oldu.Karşılaşmada Liverpool'un golleri 21’de Ibrahim Konate ve 55 ile 65’te ROberto Firmino’dan gelirken, Benfica’nın gollerini 32’de Gonçalo Ramos, 73’te Roman Yaremçuk ve 81’de Darwin Nunez kaydetti.Turnuvada son 4 takım arasına kalan Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.