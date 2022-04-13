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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarında Villarreal, Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak, Real Madrid ise sahasında ağırladığı Chelsea'ye 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

Ekleme: 13.04.2022 - 10:54 Güncelleme: 13.04.2022 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başladı.

İspanyol ekibi Villarreal, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0'lık galibiyetin üstünlüğü ile yarı finale yükselen taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Turu getiren gol Samuel'den
Karşılaşmada Bayern Münih’in golü’nü 52. Dakikada Robert Lewandowski atarken, Villarreal’e turu getiren gol ise 88’de Samuel Chukwueze’den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

16 sene sonra sonra yeniden yarı final
Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

İspanyol devi Real Madrid, sahasında son şampiyon İngiliz rakibi Chelsea'yi ağırladı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada 90 dakika 3-1 bittiği ve ilk maçın skoru da Chelsea aleyhine aynı olduğundan uzatmalara gidildi.

Benzema yine sahnede
96. dakikada Karim Benzema, şık kafa golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve Real Madrid'in yarı final biletini aldı.

Karşılaşmada Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 51'de Rüdiger ve 75'te Werner atarken, Real Madrid'in golleri 82'de Rodrygo ve 96'da Benzema'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Devler Ligi'nin en başarılı takımı, yine yarı finalde
Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, adını son 4'e yazdırdı.
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