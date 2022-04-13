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13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0'la geçmiş ve camiada bayram havası yaşatmıştı. Futbolcuların performansı; teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte artarken, Burak Kapacak tıpkı Vitor Pereira döneminde olduğu gibi yine göze giremedi.

Ekleme: 13.04.2022 - 17:54 Güncelleme: 13.04.2022 - 17:58 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı grafikle taraftarları tarafından beğeni toplayan Fenerbahçe'de futbolcuların performansı dikkat çekici derecede artış gösterdi. Ancak sarı - lacivertlilerde bir futbolcu, ne Vitor Pereira ne de İsmail Kartal döneminde beklenen çıkışı sağlayamadı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.

YILLIK MAAŞI 20 MİLYON TL

Bonservis ücretiyle birlikte 1 yıllık maaşının toplamı 20 milyon TL'yi bulmasına rağmen neredeyse hiç forma giyemeyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye maliyeti ise dakika başına 1.5 milyon TL'yi buldu.

BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak, maliyetine karşılık ise beklenen katkıyı bir türlü veremedi ve Sarı-Lacivertli kulüpte resmen kayıplara karıştı.

EN SON 13 MART'TA 1 DAKİKA SÜRE ALDI

Son olarak Fenerbahçe'nin 13 Mart'ta Alanyaspor ile oynadığı maçta 1 dakika süre alan Burak, bu tarihten bu yana forma şansı bulamadı. Genç futbolu Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Kayserispor ve Galatasaray maçlarının 21 kişilik kadrosunda da kendine yer bulamadı.

13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ, ŞİMDİ KİMSE İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de formayı unutan Burak, ara transfer döneminde kendisine gelen teklifleri Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediğini belirterek geri çevirmişti. Kalmasına rağmen yine kadroya giremeyen genç futbolcu için Fenerbahçe teklif beklerken, hiçbir kulüp oyuncuya ilgi göstermedi.

7 GOL - 7 ASİST YAPMIŞTI

Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan transfer olan Burak Kapacak, Yeşil-Beyazlı ekipte geçen sezon TFF 1. Lig'de 32 maçta 7 gol - 7 asistle 14 gole direkt katkı sağlamıştı.
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