Fenerbahçe'den flaş MHK açıklaması: Bu ayıp hepimizindir!

Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.Yapılan açıklamada, 'Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine sonverildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.O günden bugüne geçen 36 günde;*Garip hakem atamalarına,*Artan hakem hatalarına,*Kural hatalarına,*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve*Türki e F tbol Federas on B k ' i tif ğ*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmenMerkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevinedevam etmektedir.Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifaetmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen,'nasıl?' diye sormayan herkesindir!Bu ayıp hepimizindir!