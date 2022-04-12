Fenerbahçe'den flaş MHK açıklaması: Bu ayıp hepimizindir!
Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son verilmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.
Yapılan açıklamada, 'Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son
verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.
O günden bugüne geçen 36 günde;
*Garip hakem atamalarına,
*Artan hakem hatalarına,
*Kural hatalarına,
*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve
*Türki e F tbol Federas on B k ' i tif ğ
*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen
Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine
devam etmektedir.
Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa
etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen,
'nasıl?' diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!
Yapılan açıklamada, 'Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine son
verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.
O günden bugüne geçen 36 günde;
*Garip hakem atamalarına,
*Artan hakem hatalarına,
*Kural hatalarına,
*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
*Tahkim Kurulu'nun verdiği karara ve
*Türki e F tbol Federas on B k ' i tif ğ
*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen
Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine
devam etmektedir.
Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa
etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen,
'nasıl?' diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!