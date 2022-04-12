Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı

Süper Lig'in dev çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemine ait faaliyet raporlarında astronomik zararı dikkat çekti.

Dört büyükler 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemi faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.



Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu döneme dair faaliyet raporlarında zarar açıkladı.



4 büyükler kâr değil zarar etti

Trabzonspor Kulübü 418 milyon TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı ise 142 milyon TL'ydi.



Fenerbahçe ise 131 milyon TL zarar açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yine 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı 102 milyon TL'ydi.



Beşiktaş ise 396 milyon TL zarar açıklarken Galatasaray'ın zararı tam 174 milyon TL.