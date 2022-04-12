Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı
Süper Lig'in dev çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemine ait faaliyet raporlarında astronomik zararı dikkat çekti.
Dört büyükler 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 dönemi faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu döneme dair faaliyet raporlarında zarar açıkladı.
4 büyükler kâr değil zarar etti
Trabzonspor Kulübü 418 milyon TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı ise 142 milyon TL'ydi.
Fenerbahçe ise 131 milyon TL zarar açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yine 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı 102 milyon TL'ydi.
Beşiktaş ise 396 milyon TL zarar açıklarken Galatasaray'ın zararı tam 174 milyon TL.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bu döneme dair faaliyet raporlarında zarar açıkladı.
4 büyükler kâr değil zarar etti
Trabzonspor Kulübü 418 milyon TL zarar açıklarken, 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı ise 142 milyon TL'ydi.
Fenerbahçe ise 131 milyon TL zarar açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yine 1 Haziran 2020-26 Şubat 2021 dönem zararı 102 milyon TL'ydi.
Beşiktaş ise 396 milyon TL zarar açıklarken Galatasaray'ın zararı tam 174 milyon TL.