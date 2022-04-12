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A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası boşalan başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi. Ataman hem Anadolu Efes'i hem milli takımı çalıştıracak.

Ekleme: 12.04.2022 - 14:59 Güncelleme: 12.04.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası boşalan başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi.

A Spor'un haberine göre; Ataman hem Anadolu Efes'i hem milli takımı çalıştıracak.
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