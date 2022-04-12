A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası boşalan başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi. Ataman hem Anadolu Efes'i hem milli takımı çalıştıracak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası boşalan başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi.



A Spor'un haberine göre; Ataman hem Anadolu Efes'i hem milli takımı çalıştıracak.